Молодежная сборная России опаздывает на заключительный матч в Бразилии против «Сан-Паулу»

Молодежная сборная России опаздывает на заключительный матч в рамках турне по Бразилии против молодежной команды «Сан-Паулу».

Дорога, по которой ехала российская сборная, оказалась перекрыта. Команда будет добираться до стадиона в объезд.

Матч молодежной сборной России против молодежной команды «Сан-Паулу» должен был начаться в 16.30 по московскому времени, игра пройдет на базе «Ред Булл Бригантино» в бразильском Жарину.

В предыдущих матчах бразильского турне молодежная сборная России победила «Палмейрас» (3:1) и «Сантос» (6:4), а также сыграла вничью со «СКА Бразил» (2:2).