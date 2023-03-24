Мор назвал немотивированного Карпина худшим вариантом для сборной России

Бывший защитник московского «Спартака», двукратный чемпион России Эдуард Мор раскритиковал сборную России и ее главного тренера Валерия Карпина после матча против сборной Ирана (1:1).

«Вряд ли можно найти кого-то, кто больше меня поддерживал Карпина и болел за него и за его тренерский штаб абсолютно искренне, и всегда защищал. Но сейчас этого просто делать нельзя. И после того, как играет наша сборная, и после тех интервью, которые дает Карпин. В частности, в одном из последних меня покоробило то, что сейчас, когда мы отстранены от всего и у нас есть возможность практически официально поиграть в турнире в Центральной Азии, Карпин рассуждает о том, что, может быть, этого делать не стоит... И приводит доводы, что футболисты останутся без отпуска, не успеют подготовиться к чемпионату России, вернутся в клубы в каком-то не таком состоянии. Да и в принципе у него всегда через слово сквозит: «Ах, в каком состоянии я верну футболистов в клубы», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

Он также заявил, что тренер национальной команды должен быть эгоистом и отстаивать интересы сборной.

«На данный момент у нас этих интересов нет. И сборная превратилась в какую-то нагрузку — и это передается всем, в том числе, футболистам. И прошлогодние бездарные матчи, и вчерашняя игра с Ираном — в них не было жажды победить. Но мы Россия, мы хотя бы пытаться победить должны. А мы не пытались. Карпин просто мучается с этой сборной — и мучает футболистов, болельщиков, всех. И у меня вопрос — а зачем это нужно? Сейчас для нас сборная — отдушина, и игроки в нее должны вызываться лучшие», — добавил Мор.

В следующем товарищеском матче сборная России сыграет против команды Ирака, встреча пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге.