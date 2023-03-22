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Сегодня, 22:42

Мостовой назвал отсутствие Миранчука и Головина «несущественной потерей» для сборной

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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой считает, что национальная команда ничего не потеряет от отсутствия Георгия Джикии, Александра Головина и Алексея Миранчука в составе на предстоящие товарищеские матчи с Ираном и Ираком.

«На эти матчи это несущественные потери. А то, что год не видел «легионеров»? Они чего, футболистов не видели? Каждую субботу, воскресенье они на стадионах, телевизоры, 30 программ футбольных. Можно смотреть все, что угодно. Конечно, Головин и Миранчук в порядке», — приводит слова Мостового «КП Спорт».

Георгий Джикия получил повреждение задней поверхности бедра во время матча «Оренбург» — «Спартак» (2:0). «Торино» и «Монако» также объявили о мышечных травмах российских полузащитников Миранчука и Головина.

Матч между сборными Ирана и России пройдет 23 марта. Начало — в 20.00 по московскому времени.

26 марта российская сборная сыграет с командой Ирака. Игра состоится в Санкт-Петербурге.

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Сборная России по футболу
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