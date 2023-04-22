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Сегодня, 12:47

Мостовой назвал правильным решение РФС отказаться от участия в Кубке Азии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о решении РФС не отправлять национальную команду на Кубок Азии.

«РФС все-таки не отказался же от участия в Кубке Азии. Они подумали и решили, что пока не надо. Давайте подождем, зачем сразу куда-то входить. Есть вероятность того, что нам скажут оставаться в Азии, если мы выступим на их турнирах, тогда не сможем вернуться в УЕФА. Да, вариантов у нас немного. С кем играть? Иран и Ирак опять? Сейчас риска нет. С Ираном ерунду показали, а с Ираком тоже половина матча — ничего, но потом выиграли, все и кричат: «Ура!» Так и живем», — приводим слова Мостового Betonmobile.ru.

Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В нем будут участвовать сборные Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.

Источник: https://betonmobile.ru/mostovoy-nazval-pravilnyim-reshenie-rfs-otkazatsya-ot-uchastiya-v-kubke-azii
Александр Мостовой
Футбол
Сборная России по футболу
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