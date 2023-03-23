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23 марта, 22:49

Мостовой — о матче сборной России с Ираном: «Тягомотина какая-то»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник Александр Мостовой оценил матч между сборными России и Ирана (1:1).

«Скучный матч. Без эмоций даже как-то. Честно скажу, смотреть игру особо не хотел. Тягомотина какая-то. Страсти в игре не было. Еще такое ощущение, что вернулся в 90-е. Картинка какая-то непонятная, болельщики есть или нет, не понятно. Но это тоже так складывалось, потому что игра такая. Многие еще скажут, что хорошо, что не проиграли. Потому что во втором тайме Иран мог и забить еще. Стопроцентные моменты у них были. Во втором тайме Иран выглядел лучше. Просто интересно, что мешало нашим играть. Сейчас результат не давит, никуда выходить не надо, ругаться за ошибки сейчас не будут. Выйдете, загоните Иран и забейте им 2-3 — но нет. Но значит такой уровень у нас», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Мостового.

26 марта россияне проведут второй товарищеский матч. Национальная команда России сыграет с Ираком в Санкт-Петербурге. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1005049056/1005059280_aleksandr_mostovoy_tyagomotina_kakaya-to_takoe_oschuschenie_chto_vernulsya_v_90-e
Александр Мостовой
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
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