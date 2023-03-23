Мостовой назвал тягомотиной игру сборной России в матче с Ираном

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на ничью национальной сборной в товарищеском матче против Ирана (1:1).

«Россия закончила играть с Ираном? Теперь будем смотреть нормальный футбол! Я прогнозировал ничью. Первые минут 15-20 посмотрел, потом начал переключать, потому что это тягомотина. Во втором тайме увидел, что Иран атаковал и должен был выигрывать. У них было два сумасшедших момента. Через час уже все о них забудут, что играли. Ничего же не давит сейчас на наших футболистов! Много новых игроков. Показывайте, доказывайте, носитесь, прессингуйте, давите. Первые 15-20 минут попылили, а потом вообще беда. Нас еще простили», — сказал Мостовой «СЭ».

В следующем товарищеском матче сборная России сыграет против команды Ирака, встреча пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге.