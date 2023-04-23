Мостовой не уверен, что из-за отсутствия турнира ЦАФА отменят сбор команды России

Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Мостовой не уверен, что сбор национальной команды будет отменен из-за неучастия в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (ЦАФА).

«Это точно не мне решать, что нам скажут, то и будем делать, тут выбирать не приходится. Действуем так, как говорят. Отпуск сохранится? Я не уверен, что, если турнира не будет, не соберут сборную. Поэтому все равно может быть без отпуска в этом году», — приводит слова Мостового ТАСС.

Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В нем будут участвовать сборные Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.