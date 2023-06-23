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Сегодня, 17:51

Мостовой не верит, что Россию вернут на международную арену до 2024 года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Сельты» и московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал заявления представителей ФИФА и УЕФА, которые присутствовали сегодня, 22 июня, на конференции Российского футбольного союза.

«Верю ли, что бан с российского футбола скоро снимут? Как мы понимаем, до 2024 года ничего не снимут: уже начались отборочные игры сборных, и мы в них не участвуем. Это и в прошлом году понятно было, когда только нас забанили. Поэтому до 2024 года нас вряд ли вернут на международную арену. Мне кажется, что слова представителей ФИФА и УЕФА сказаны для галочки. Перспективы возвращения России через год? Если бы не было того, что сейчас происходит, было бы намного проще ответить. А так о каких перспективах говорить, когда вне футбольной жизни такое происходит?» — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Российские команды с 2022 года отстранены от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5147479-aleksandr-mostovoj-slova-predstavitelej-fifa-i-uefa-na-zasedanii-rfs-skazany-dlya-galochki.html
Александр Мостовой
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