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Сегодня, 21:05

Мостовой не видит повода осуждать Глушенкова за его слова про сборную

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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова нападающего «Зенита» Максима Глушенкова про возможный вызов в национальную команду.

Ранее Глушенков заявил, что лучше тренироваться с бразильцами в клубе, чем отправляться со сборной в «ненужные поездки во Вьетнам».

«А что он сказал? Он сказал то, что футболисты говорят в раздевалке, дома, на базе, где угодно! Да сам Карпин это говорил! Когда у тебя соперник Вьетнам, Таиланд или другой, все смеются и говорят: «Кто это?»

Нормальный футбольный сленг, поэтому раздули из этого непонятно что. Тем более если посмотреть его комментарий, он сказал же не про сборную, а соперников, тем более он после травмы был. Да и я бы сказал, что лучше останусь в команде, чем с Вьетнамом куда-то лететь 15 часов. Сказал то, что все футболисты говорят нормальные. Журналисты подхватили и раздули. Я сразу сказал, что ничего такого нет, его вызовет Карпин и он поедет», — цитирует Мостового Vprognoze.ru.

Источник: Vprognoze.ru
Александр Мостовой
Максим Глушенков

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