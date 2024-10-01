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Сегодня, 18:43

Мостовой объяснил популярность главного тренера сборной России Карпина

Алина Савинова
Александр Мостовой.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой заявил, что главный тренер сборной России Валерий Карпин нравится общественности, поскольку находится на высокой должности.

«Я знаю одно: когда ты в какой-то должности, 90 процентов тебя будут поддерживать. Но когда тебя убирают, эти девяносто становятся десятью», — сказал Мостовой в шоу «На два слова».

При этом экс-футболист отметил, что знает немало людей, кто негативно отзывается о Карпине.

«И когда мы (с Карпиным) еще играли, я знаю, как он говорил про других. Так же, как и я говорил. Он так же не собирался быть тренером. Он жил в Испании, ему нравилось там, у него все там было. Потом раз, что-то щелкнуло, в «Спартак» попал. Так в жизни бывает. Завтра тебе кто-то предложит в «Газпром» пойти работать. Предложат зарплату 20 миллионов в месяц. Ты скажешь: «Конечно, пойду». И я пойду», — добавил Мостовой.

Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. Этим летом РФС объявил о продлении контракта с 55-летним специалистом — новое соглашение рассчитано на четыре года. Также Карпин в настоящее время является главным тренером «Ростова». До этого он тренировал «Спартак», «Мальорку» и «Торпедо» (Армавир).

Александр Мостовой
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу

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