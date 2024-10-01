Мостовой объяснил популярность главного тренера сборной России Карпина

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой заявил, что главный тренер сборной России Валерий Карпин нравится общественности, поскольку находится на высокой должности.

«Я знаю одно: когда ты в какой-то должности, 90 процентов тебя будут поддерживать. Но когда тебя убирают, эти девяносто становятся десятью», — сказал Мостовой в шоу «На два слова».

При этом экс-футболист отметил, что знает немало людей, кто негативно отзывается о Карпине.

«И когда мы (с Карпиным) еще играли, я знаю, как он говорил про других. Так же, как и я говорил. Он так же не собирался быть тренером. Он жил в Испании, ему нравилось там, у него все там было. Потом раз, что-то щелкнуло, в «Спартак» попал. Так в жизни бывает. Завтра тебе кто-то предложит в «Газпром» пойти работать. Предложат зарплату 20 миллионов в месяц. Ты скажешь: «Конечно, пойду». И я пойду», — добавил Мостовой.

Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. Этим летом РФС объявил о продлении контракта с 55-летним специалистом — новое соглашение рассчитано на четыре года. Также Карпин в настоящее время является главным тренером «Ростова». До этого он тренировал «Спартак», «Мальорку» и «Торпедо» (Армавир).