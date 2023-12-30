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Сегодня, 14:45

Мостовой отказался что-либо желать московскому «Спартаку»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказал пожелание для болельщиков национальной команды в 2024 году, а также отказался что-либо желать московскому «Спартаку».

«Что пожелаю «Спартаку»? Ничего. У многих «Спартак» уже отходит на второй и третий планы. Они столько всего делают, что людям команда становится не особо интересна. Что пожелаю российскому болельщику? Терпеть. Хотя я вижу, что никто особо не расстраивается. Нас везде забанили, но что с этим поделаешь? Раньше люди в Европу уезжали, а сейчас это сложно сделать», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований под своей эгидой.

В 2023 году сборная России провела восемь товарищеских матчей. Команда победила Ирак (2:0), Камерун (1:0) и Кубу (8:0), сыграла вничью с Ираном (1:1), олимпийской сборной Египта (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (1:1), а также один раз проиграла олимпийской сборной Египта (1:2).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-rossijskomu-bolel-shhiku-pozhelayu-v-2024-godu-terpet/
Александр Мостовой
Футбол
Сборная России по футболу
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