Бывший игрок сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что сборная России примет участие в первом чемпионате Центрально Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA).

«Я думаю, вряд ли кто будет с удовольствием это смотреть. И я в том числе. Но другое дело, что мы сейчас не можем выбирать соперников и нас не выбирают. Играть-то надо. Может ли это быть первым шагом возвращения в международный футбол? Вряд ли. Просто ищут разные возможные варианты. Первый шаг будет тогда, когда все это закончится», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Ранее «СЭ» сообщал, что РФС ведет переговоры об участии сборной в турнире Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации.