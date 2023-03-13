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Сегодня, 15:50

Мостовой — об участии России в чемпионате CAFA: «Я думаю, вряд ли кто будет с удовольствием это смотреть»

Мостовой поделился мнением об участии России в чемпионате CAFA
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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что сборная России примет участие в первом чемпионате Центрально Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA).

«Я думаю, вряд ли кто будет с удовольствием это смотреть. И я в том числе. Но другое дело, что мы сейчас не можем выбирать соперников и нас не выбирают. Играть-то надо. Может ли это быть первым шагом возвращения в международный футбол? Вряд ли. Просто ищут разные возможные варианты. Первый шаг будет тогда, когда все это закончится», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Ранее «СЭ» сообщал, что РФС ведет переговоры об участии сборной в турнире Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации.

Александр Мостовой
Сборная России по футболу
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