Мостовой: «Если бы не товарищеский матч с Россией, никто даже не знал бы, что в Ираке существует футбол»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящей игры национальной команды с Ираком.

«Елки-палки, многие, в том числе и я, узнали, что в Ираке вообще играют футбол после анонсирования матча с Россией. Российские футболисты должны выиграть матч минимум со счетом 3:0. Мы сейчас уже начали говорить об Ираке, если бы не вся эта ситуация про них вообще никто не вспомнил. Никто даже не знал, что в этой стране существует футбол. После матча с Ираном будут всякие отговорки. А если Ирак обыграем со счетом 3:0, то вообще все неудачи забудутся и опять все встанет на свои места», — приводит Betonmobile.ru слова Мостового.

Товарищеский матч между сборными России и Ирака пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» сегодня, 26 марта. Начало — в 18.00 по московскому времени.