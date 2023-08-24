Мостовой — о вызове Миранчука в сборную: «Одно дело сидеть на скамейке в чемпионате Италии, другое — в РПЛ»

Двукратный чемпион СССР Александр Мостовой отреагировал на вызов полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в расширенный состав сборной России.

— Не будет ли обидно футболистам, выступающим в РПЛ? Они тут играют, какой-то результат показывают, а Миранчуку достаточно в Италии сидеть на скамейке, и в состав сборной попадает.

— Да нет, причем здесь это? Одно дело сидеть на скамейке в чемпионате Италии, другое — сидеть в РПЛ. Это же разные вещи. Многие выигрывали чемпионаты и кубки, сидя на скамейке запасных. А потом они хвастаются, рассказывая, что выиграли то, выиграли это. Ну какая разница? К каждому варианту можно найти какие-то отговорки, причины. Тем более сейчас? — приводит «Спорт День за Днем» слова Мостового.

24 августа тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав команды на сентябрьский сбор. Всего в список вошли 36 футболистов. Сбор национальной команды пройдет в Новогорске с 4 по 12 сентября.