Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 15:42

Мостовой пока не верит, что сборную России вернут на международную арену

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал новость о том, что национальная команда примет участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA), который пройдет в июне.

«То, что мы примем участие в чемпионате в Азии, нормально. Любой турнир важен. Тем более, когда нет ничего. Как раз к этому времени закончится наш чемпионат. Не думаю, что этот чемпионат будет как тестовый вариант с переходом в Азию. Мы же не знаем всех нюансов. Список соперников? В данной ситуации соперников нам выбирать не приходится. Наши конкуренты такие же, кому забить не могли осенью. Играем с теми, кто соглашается. Можно ли сказать, что снимается изоляция с российского футбола? Пока не верю, что нас вернут на мировую арену», — приводит слова Мостового Sport24.

Ранее «СЭ» писал, что Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры об участии сборной России в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA).

Соревнования состоятся в июне 2023 года и пройдут в Ташкенте и Бишкеке.

В CAFA состоят такие федерации, как Афганистан, Иран, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-13-poka-ne-veryu-chto-nas-vernut-na-mirovuyu-arenu-mostovoy-ob-uchastii-sbornoy-rossii-v-aziatskom-turnire
Александр Мостовой
Футбол
Сборная России по футболу
1
Обсудить
Читайте также
«Зенит» и «Спартак»: игры нервов
«Муж оказался не моим человеком». Роман звезды гимнастики с бобслеистом не выдержал испытания временем
Дело о госизмене завели на переводившую деньги ВСУ активистку из Хабаровска
Сбербанк раскрыл схему мошенничества с обвинениями в госизмене
Песков прокомментировал данные СМИ о поддержке Индией потолка цен на нефть
Песков назвал нелепым курьезом предложение переименовать Россию в Московию
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в марте-2023: игра с Ираном в Тегеране
Гладилин: «Будет стоять задача выиграть чемпионат Футбольной ассоциации Центральной Азии»
Балахнин назвал задачу сборной России на чемпионате Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации
Алдонин назвал положительными новостями участие сборной России в чемпионате CAFA
Мостовой — об участии России в чемпионате CAFA: «Я думаю, вряд ли кто будет с удовольствием это смотреть»
Канчельскис заявил, что ничего странного в невызове Дзюбы в сборную России нет
Президент «Урала» оценил приглашение сборной России на чемпионат CAFA
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент «Урала» оценил приглашение сборной России на чемпионат CAFA

Канчельскис заявил, что ничего странного в невызове Дзюбы в сборную России нет