Мостовой пока не верит, что сборную России вернут на международную арену

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал новость о том, что национальная команда примет участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA), который пройдет в июне.

«То, что мы примем участие в чемпионате в Азии, нормально. Любой турнир важен. Тем более, когда нет ничего. Как раз к этому времени закончится наш чемпионат. Не думаю, что этот чемпионат будет как тестовый вариант с переходом в Азию. Мы же не знаем всех нюансов. Список соперников? В данной ситуации соперников нам выбирать не приходится. Наши конкуренты такие же, кому забить не могли осенью. Играем с теми, кто соглашается. Можно ли сказать, что снимается изоляция с российского футбола? Пока не верю, что нас вернут на мировую арену», — приводит слова Мостового Sport24.

Ранее «СЭ» писал, что Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры об участии сборной России в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA).

Соревнования состоятся в июне 2023 года и пройдут в Ташкенте и Бишкеке.

В CAFA состоят такие федерации, как Афганистан, Иран, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.