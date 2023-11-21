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Сегодня, 06:18

Мостовой: «Талант Пруцева был заметен и до матча с Кубой, но Абаскаль почему-то не ставил его на матчи»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой предположил, могут ли голы Александра Соболева и Данила Пруцева за сборную повлиять на их положение в московском клубе.

«Думаю, что трудно сейчас говорить о ситуации, которая сложилась с Соболевым в «Спартаке». Одно дело, когда ты забиваешь Кубе, и другое, когда возвращаешься после этого в клуб, где у тебя нет полной ясности происходящего. Что касается Пруцева, его талант был заметен и раньше, но главный тренер красно-белых Абаскаль почему-то не ставил его на матчи», — цитирует Мостового RT.

Соболев и Пруцев забили по голу в товарищеском матче сборной России против Кубы (8:0), который прошел 20 ноября в Волгограде.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1233966-mostovoi-talant-prucev
Александр Соболев
Данил Пруцев
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