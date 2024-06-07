Мостовой — о разгромной победе России над Белоруссией: «Это было избиение»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» поделился мнением о победе сборной России над Белоруссией в товарищеском матче, который состоялся в Минске (4:0).

«Это было избиение. Когда посмотрел первые минут 5 понял, если наши сейчас забьют, то будет крупный счет. Во втором тайме особого интереса смотреть игру не было, так как уже понимал, 3:0 точно будет», — сказал Мостовой «СЭ».

Сборная России провела второй матч в 2024 году. В марте команда Валерия Карпина разгромила Сербию со счетом 4:0. Встреча проходила в Москве.

Константин Передерий