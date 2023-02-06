Мостовой резко ответил на слова Слуцкого о его поведении

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой ответил на резкие высказывания экс-главного тренера Леонида Слуцкого.

Ранее Слуцкий так высказался о Мостовом: «Обидно, когда большие игроки превращаются во фриков, посмешище. Ты был лучшим, а сегодня — говорящая глупости голова».

«Боже, дожил! Про Слуцкого давно всем все известно. Пускай будет аккуратнее в выражениях, потому что куча людей может захотеть накидать ему подобных выражений — ему это точно не понравится.

Скорее он своей внешностью подходит под определение фрика. А своей работой в последние годы он сам доказал, что является посмешищем», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Он также заявил, что своими словами Слуцкий оскорбляет игроков, которые многого добились.