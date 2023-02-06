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Сегодня, 12:45

Мостовой — Слуцкому: «Скорее он своей внешностью подходит под определение фрика»

Мостовой резко ответил на слова Слуцкого о его поведении
Виктория Кравченко
Александр Мостовой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой ответил на резкие высказывания экс-главного тренера Леонида Слуцкого.

Ранее Слуцкий так высказался о Мостовом: «Обидно, когда большие игроки превращаются во фриков, посмешище. Ты был лучшим, а сегодня — говорящая глупости голова».

«Боже, дожил! Про Слуцкого давно всем все известно. Пускай будет аккуратнее в выражениях, потому что куча людей может захотеть накидать ему подобных выражений — ему это точно не понравится.

Скорее он своей внешностью подходит под определение фрика. А своей работой в последние годы он сам доказал, что является посмешищем», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Он также заявил, что своими словами Слуцкий оскорбляет игроков, которые многого добились.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4986541-mostovoj-pust-sluckij-budet-akkuratnee-v-vyrazheniyah-rabotoj-dokazal-chto-on-posmeshische.html
Александр Мостовой
Футбол
Леонид Слуцкий
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