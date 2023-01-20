Мостовой считает, что игроки сборной России несправедливо получили звания ЗМС после ЧМ-2018

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на высказывания комментатора Геннадия Орлова о несправедливости присвоения футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта по итогам выступления на чемпионате мира-2018.

«Странно, что Орлов вспомнил об этом спустя четыре года, — цитирует Vprognoze.ru Мостового. — Мы об этом говорили сразу после присвоения званий. Тогда это вызвало большой резонанс, особенно у тех, кто всю жизнь посвятил футболу. Конечно, для нас это странно. Обычно звания дают, когда что-то выигрываешь. Это логично. А если награды дают тем, кто ничего не выиграл, то думаешь «Ничего себе! А зачем мы тогда играли в футбол по двадцать лет?».

На ЧМ-2018 сборная России в групповом турнире обыграла Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1). А в 1/8 по пенальти обыграла Испанию (1:1, 4:3 по пенальти).

В четвертьфинале сборная России проиграла национальной команде Хорватии (2:2, по пенальти — 3:4). Победителем мундиаля в России стала сборная Франции.