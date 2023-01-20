Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 17:06

Мостовой считает, что игроки сборной России несправедливо получили звания ЗМС после ЧМ-2018

Мария Гусева
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на высказывания комментатора Геннадия Орлова о несправедливости присвоения футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта по итогам выступления на чемпионате мира-2018.

«Странно, что Орлов вспомнил об этом спустя четыре года, — цитирует Vprognoze.ru Мостового. — Мы об этом говорили сразу после присвоения званий. Тогда это вызвало большой резонанс, особенно у тех, кто всю жизнь посвятил футболу. Конечно, для нас это странно. Обычно звания дают, когда что-то выигрываешь. Это логично. А если награды дают тем, кто ничего не выиграл, то думаешь «Ничего себе! А зачем мы тогда играли в футбол по двадцать лет?».

На ЧМ-2018 сборная России в групповом турнире обыграла Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1). А в 1/8 по пенальти обыграла Испанию (1:1, 4:3 по пенальти).

В четвертьфинале сборная России проиграла национальной команде Хорватии (2:2, по пенальти — 3:4). Победителем мундиаля в России стала сборная Франции.

Источник: Vprognoze.ru

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус 2
Монца 1
Матч завершен

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
Александр Мостовой
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная России по футболу
2
2
Читайте также
Немецких шахматистов будут штрафовать за матчи с россиянами. Снова дискриминация
Рублев — в третьем круге Australian Open. Лидеры нашего мужского тенниса пока без потерь
Суд признал геноцидом преступления нацистов на Ставрополье в годы ВОВ
Погиб 18-летний актер Арсен Суховский — чем известен молодой артист
Автомобиль убийцы Дарьи Дугиной обнаружен под Киевом
Белый медведь пришел посмотреть на ледокол «Урал» у мыса Желания
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Булыкин согласен, что игрокам сборной России не должны были присваивать звания ЗМС после ЧМ-2018