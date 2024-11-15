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Сегодня, 21:35

Мостовой: «Если бы против Брунея вышли Карпин и Онопко, тоже бы 10 забили»

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Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в комментарии «СЭ» поделился впечатлениями от матча российской сборной с Брунеем (11:0).

«Хотел вообще посмотреть, как выглядят люди из Брунея. Увидел их испуганные лица и сразу все понял. Я же говорил, 10:0 будет минимум? Ну, видите, 11:0 сыграли. Что тут говорить, зачем это?

Если бы у нас вышли сейчас Карпин, Онопко и те ребята, которые в матче памяти Черенкова участвовали, то мы бы тоже 10 им забили. Ну где этот Бруней? Там население 400 тысяч человек, и футбола нет даже. О чем тут можно говорить? Такие матчи никак не надо оценивать, не воспринимайте всерьез, это не футбол!» — сказал Мостовой «СЭ».

Сборная России одержала разгромную победу над национальной командой Брунея — 11:0.

Российская сборная превзошла рекорд по голам в одной встрече, который был установлен в июне 2019 года. Тогда россияне разгромили Сан-Марино со счетом 9:0.

19 ноября команда Валерия Карпина в Волгограде сыграет с Сирией.
С 2022 года сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Александр Абустин

Александр Мостовой
Сборная России по футболу

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