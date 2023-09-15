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Сегодня, 15:55

Мостовой считает, что Россия смогла бы отобраться на чемпионат Европы-2024

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой сказал, что несмотря на результаты национальной команды, она бы отобралась на чемпионат Европы-2024.

«Футбол сборной России не вызывает положительных эмоций. Команда играет скучно и без азарта. Но уверен, на Евро-2024 мы бы смогли отобраться. Сейчас это легко сделать. В группе по несколько команд уровня Сан-Марино и Лихтенштейна. Если бы нас не отстранили, мы бы прошли отборочный этап чемпионата Европы», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок.

Чемпионат Европы-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Футбол
Сборная России по футболу
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