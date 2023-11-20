Мостовой: «Сборная России должна стереть в порошок соперников из Кубы»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что национальной команде нельзя проигрывать в товарищеском матче со сборной Кубы.

«Если футболисты сборной России не обыграют Кубу, то это будет позор. Никаких оправданий быть не может. Наша национальная команда должна стереть в порошок соперников из Кубы при всем уважении к ним. У нас правая нога Головина стоит больше, чем вся их сборная. Футболисты должны понимать, что они играют при поддержке домашних трибун и надо сделать все, чтобы болельщики остались довольны», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

Сборная России сыграет против Кубы 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 по московскому времени. Свой последний матч россияне провели против Кении 16 ноября. Тогда команды сыграли вничью — 2:2.