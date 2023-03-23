Мостовой высказался о работе Карпина на посту главного тренера сборной России

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о работе Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды по футболу.

«Что касается работы Карпина, то нужно уже делать какие-то выводы. Не будем брать в расчет стыки, мы их не сыграли. Но надо смотреть на те игры, которые удалось провести. Мы в трех матчах забили один гол, причем с соперниками, которых мы должны спокойно обыгрывать. Вот следующий матч с Ираком. Я вообще был в шоке, когда узнал, что в Ираке есть футбол. Интересно будет, как сыграем с ними. Должны 3:0 обыгрывать», — приводит RT слова Мостового.

Карпин возглавляет российскую сборную с 2021 года. в Ноябре 2022-го он продлил контракт с национальной командой до августа 2024 года.

26 марта россияне сыграют с Ираком в Санкт-Петербурге в рамках товарищеского матча. Начало игры — в 18.00 по московскому времени.