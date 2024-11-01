Мостовой: «Нужно сделать все возможное, чтобы сборную Брунея не отпустили в отпуск»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на информацию о том, что национальная команда в ноябре может сыграть с полупрофессиональной сборной Брунея.

«Это вообще несерьезно. Я же говорил по поводу Вьетнама, Таиланда и про Бруней. Но я думаю, не стоит серьезно воспринимать эту информацию. Так же как не стоит серьезно воспринимать Бруней. Ну, а если уж продолжить шутить, то нужно сделать все возможное, чтобы они приехали всей командой и их не отпустили в отпуск. Потому что матч против них будет очень важен», — цитирует Мостового Metaratings.

Ранее «СЭ» сообщил, что в Брунее намерены отправить в Россию полупрофессиональных игроков из местного чемпионата, так как основной состав находится в отпуске.

В ноябре сборная России проведет два матча: 15-го россияне в Краснодаре сыграют против Брунея, а 19-го встретятся в Волгограде с Сирией.