Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 07:18

Мостовой: «Нужно сделать все возможное, чтобы сборную Брунея не отпустили в отпуск»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на информацию о том, что национальная команда в ноябре может сыграть с полупрофессиональной сборной Брунея.

«Это вообще несерьезно. Я же говорил по поводу Вьетнама, Таиланда и про Бруней. Но я думаю, не стоит серьезно воспринимать эту информацию. Так же как не стоит серьезно воспринимать Бруней. Ну, а если уж продолжить шутить, то нужно сделать все возможное, чтобы они приехали всей командой и их не отпустили в отпуск. Потому что матч против них будет очень важен», — цитирует Мостового Metaratings.

Ранее «СЭ» сообщил, что в Брунее намерены отправить в Россию полупрофессиональных игроков из местного чемпионата, так как основной состав находится в отпуске.

В ноябре сборная России проведет два матча: 15-го россияне в Краснодаре сыграют против Брунея, а 19-го встретятся в Волгограде с Сирией.

Источник: Metaratings
Александр Мостовой
Футбол
Сборная Брунея по футболу
Сборная России по футболу

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Красно-белые будут бороться за Пиняева. Что происходит в «Спартаке»
Кобахидзе заявил о беспрецедентном вмешательстве в выборы Грузии
Небензя указал на «бешенство» в Киеве из-за переселения украинцев в РФ
Баскетболист Павел Савков вышел в стартовой пятерке «Басконии» в Евролиге
Губернатор Богомаз сообщил об атаке БПЛА на многоквартирный дом в Брянске
Медведев оценил свою статистику без повторных титулов в ATP
Сегодня
Вчера
Неделя