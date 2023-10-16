Мостовой — о сопернике сборной России: «Никто не знал о существовании футбола в Кении»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал предстоящий товарищеский матч национальной команды против Кении.

«Никто не знал о существовании футбола в Кении и не воспринимает ее, как футбольную страну. Ясно, что по всей планете играют в футбол. А Кения у меня всегда ассоциируется с бегунами, как мы знаем. Не имею представления, кто у них играет в футбол и как. Они там многие без бутс играют, но это в шутку, конечно. Смотреть не буду — никакого интереса в этом нет», — цитирует Мостового ODDS.ru.

16 октября команда Валерия Карпина встретится со сборной Кении. Игра состоится на стадионе «Титаник Мардан» в Анталье (Турция). Начало — в 19.00 по московскому времени.