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Сегодня, 12:18

Мухаммад — о чемпионате ЦАФА: «России нужно где-то играть»

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Футболист сборной Афганистана и бывший игрок «Анжи» Шариф Мухаммад поделился мнением о возможном участии сборной России в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (ЦАФА).

«В данный момент России нужно где-то играть. Если до недавнего момента никто не мог подумать, что Россия может заявиться в азиатский футбол, то сейчас, в связи с обстоятельствами, я считаю это нормальным. Конечно, если говорить об июне, в любой части Азии температура от 30 до 40 градусов. С этим столкнутся игроки сборной России. Жара, солнце, пекло — вот с этим будет бороться очень тяжело.

Летом в Азии Россия будет гореть, а азиатские страны будут мерзнуть в России. Тяжело, конечно, сразу адаптироваться к погодным условиям. Что касается турнира в июне, то с одной стороны, все футболисты будут в идеальной форме, но им придётся привыкать", — цитирует Мухаммада Metaratings.ru.

Турнир футбольной ассоциации Центральной Азии пройдет с 9 по 21 июня. Помимо сборной России в первом подобного рода чемпионате примут участие: Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Афганистан и Таиланд.

Источник: https://metaratings.ru/news/sharif-mukhammad-o-chempionate-cafa-zhara-solnce-peklo-s-etim-budet-ochen-tyazhelo-borotsya-238587/
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