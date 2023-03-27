Мухаммад — о чемпионате ЦАФА: «России нужно где-то играть»

Футболист сборной Афганистана и бывший игрок «Анжи» Шариф Мухаммад поделился мнением о возможном участии сборной России в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (ЦАФА).

«В данный момент России нужно где-то играть. Если до недавнего момента никто не мог подумать, что Россия может заявиться в азиатский футбол, то сейчас, в связи с обстоятельствами, я считаю это нормальным. Конечно, если говорить об июне, в любой части Азии температура от 30 до 40 градусов. С этим столкнутся игроки сборной России. Жара, солнце, пекло — вот с этим будет бороться очень тяжело.

Летом в Азии Россия будет гореть, а азиатские страны будут мерзнуть в России. Тяжело, конечно, сразу адаптироваться к погодным условиям. Что касается турнира в июне, то с одной стороны, все футболисты будут в идеальной форме, но им придётся привыкать", — цитирует Мухаммада Metaratings.ru.

Турнир футбольной ассоциации Центральной Азии пройдет с 9 по 21 июня. Помимо сборной России в первом подобного рода чемпионате примут участие: Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Афганистан и Таиланд.