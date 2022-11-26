Мутко назвал преждевременным возможный переход РФС в АКФ

Бывший министр спорта и президент РФС Виталий Мутко в интервью «СЭ» прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

— Как вам идея о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола?

— На этот вопрос должен отвечать РФС и люди, которые им управляют. Они должны выходить на первый план и рассказывать о видении ситуации, а не прятаться. Вот и все. Все зависит только от них.

На мой взгляд, переход в АКФ преждевременный. Зачем нам туда, если оттуда федерации стремятся попасть в Европу? Уровень футбола там совсем другой.

Отстранение России — временное решение, которое, считаю, абсолютно политизировано. Предыдущее поколение руководителей мирового спорта никогда бы на такое не пошло. Сейчас есть базовая задача — не уронить уровень российского футбола. Нужно делать все, чтобы футбол был конкурентен как минимум внутри страны. Сборная должна собираться, играть.