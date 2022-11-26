Мутко назвал преждевременным возможный переход РФС в АКФ

26 ноября, 14:01
Бывший министр спорта и президент РФС Виталий Мутко в интервью «СЭ» прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.
— Как вам идея о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола?
— На этот вопрос должен отвечать РФС и люди, которые им управляют. Они должны выходить на первый план и рассказывать о видении ситуации, а не прятаться. Вот и все. Все зависит только от них.
На мой взгляд, переход в АКФ преждевременный. Зачем нам туда, если оттуда федерации стремятся попасть в Европу? Уровень футбола там совсем другой.
Отстранение России — временное решение, которое, считаю, абсолютно политизировано. Предыдущее поколение руководителей мирового спорта никогда бы на такое не пошло. Сейчас есть базовая задача — не уронить уровень российского футбола. Нужно делать все, чтобы футбол был конкурентен как минимум внутри страны. Сборная должна собираться, играть.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования