На матч Россия — Куба за сутки продано более 12 тысяч билетов

Стало известно, сколько продано билетов на товарищеский матч сборной России против Кубы, который пройдет 20 ноября в Волгограде. Билеты на игру поступили в продажу в среду вечером, а в пятницу утром стало известно, что продано более 12 тысяч билетов, сообщает «РБ Спорт».

Товарищеский матч между сборными России и Кубы состоится 20 ноября в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена» вместимостью 45568 зрителей. Стоимость билетов — от 500 рублей.

Последний раз сборная России проводила матч в Волгограде в 2002 году против Албании в отборочном цикле чемпионата Европы 2004 года (4:1). На игре присутствовало 16000 зрителей.

В октябре сборная России провела 2 товарищеских матча: 12-го в Москве с Камеруном (1:0) и 16-го в турецкой Анталье с Кенией (2:2).