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Сегодня, 23:13

Тренер сборной Брунея заявил, что на матч с Россией приехали шесть игроков основы

Руслан Минаев
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Только шесть игроков основы сборной Брунея смогли приехать на товарищеский матч с Россией.

«У нас были некоторые проблемы с получением разрешения для игроков в нашей стране. Мы смотрели некоторые игры российской сборной, и думаем, что она играет очень агрессивно», — цитирует Kub Mash главного тренера сборной Брунея Винисиуса Эуторопио.

В состав сборной Брунея перед матчем с Россией включены 23 футболиста.

Сборная России проведет два товарищеских матча в ноябре: 15-го числа россияне в Краснодаре сыграют с Брунеем, а 19-го встретятся с Сирией в Волгограде.

Все российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: kub mash
Сборная Брунея по футболу
Сборная России по футболу

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