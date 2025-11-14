На матч сборной России против Чили реализовано более 30 тысяч билетов

14 ноября, 14:49
Российский футбольный союз (РФС) реализовал более 30 тысяч билетов на BetBoom матч сборной России против Чили, сообщает ТАСС.
Игра пройдет 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи, начало встречи — в 18.00 по московскому времени. Всего арена вмещает 39,5 тысячи болельщиков.
«Фишт» примет матч национальной команды впервые с чемпионата мира 2018 года, тогда 7 июля россияне уступили хорватам в четвертьфинале турнира (1:1, пенальти — 3:4).
Сборная играла в Сочах и после 1/4 финала ЧМ.
C 2018 впервые, точно???? 27 марта 2021, Тур: 2. Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа. Стадион: Фишт. РОССИЯ - Словения 2:1.
