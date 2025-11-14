На матч сборной России против Чили реализовано более 30 тысяч билетов

Российский футбольный союз (РФС) реализовал более 30 тысяч билетов на BetBoom матч сборной России против Чили, сообщает ТАСС.

Игра пройдет 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи, начало встречи — в 18.00 по московскому времени. Всего арена вмещает 39,5 тысячи болельщиков.

«Фишт» примет матч национальной команды впервые с чемпионата мира 2018 года, тогда 7 июля россияне уступили хорватам в четвертьфинале турнира (1:1, пенальти — 3:4).