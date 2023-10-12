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Сборная России

Сегодня, 20:55

На матче России и Камеруна присутствовало более 20 тысяч человек

Виктория Кравченко
Товарищеский матч Россия — Камерун — 1:0.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Товарищеский матч между сборными России и Камеруна посетили 20152 человека. Встреча проходит в эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

Счет к 90+3-й минуте — 1:0 в пользу россиян. Победный гол забил на 40-й минуте форвард Федор Чалов.

Игра с Кенией пройдет в Турции 16 октября.

Официальный спонсор сборной России по футболу, букмекерская компания Fonbet, провела акцию в рамках своей благотворительной программы ДоброFON. Количество зрителей, присутствовавших на стадионе, будет умножено на 100. Таким образом, 2 015 200 рублей пойдут в поддержку Центра поиска пропавших людей и на приобретение оборудования и техники для отряда «ЛизаАлерт».

Сборная России по футболу
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