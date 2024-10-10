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Сегодня, 16:04

На Шри-Ланке заявили, что сборная их страны готова сыграть Россией при одобрении ФИФА

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Менеджер по коммуникациям департамента сборных Федерации футбола Шри-Ланки Судат Сампат высказался о возможном товарищеском матче сборной страны против национальной команды России.

«Матч с Россией? Если она отправит нам предложение, то мы обязательно его рассмотрим. Шри-Ланка всегда готова играть в международных товарищеских матчах, но, чтобы играть с такой страной, как Россия, сначала нам нужно получить одобрение ФИФА», — цитирует Сампата Sport24.

Сборная Шри-Ланки занимает 200-е место в рейтинге национальных команд ФИФА.

Источник: Sport24
Сборная России по футболу
Сборная Шри-Ланки по футболу

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