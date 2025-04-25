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Сегодня, 17:58

На заседании комитета сборных команд РФС подвели итоги 2024 года

Игнат Заздравин
Корреспондент
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В среду, 23 апреля, прошло заседание комитета сборных команд РФС с подведением итогов 2024 года, сообщается на сайте союза.

На заседании выступили главный тренер мужской сборной России Валерий Карпин и тренер женской национальной команды Юрий Красножан, а директор департамента сборных команд Андрей Лексаков подвел итоги года для юниорских мужских и женских команд, а также футзальных и пляжных сборных.

«Я вижу, что у нас есть команда. Поэтому уверен, что при возвращении сборной в официальные турниры мы сразу сможем показывать достойные результаты и решать поставленные задачи», — приводит РФС слова заместителя председателя комитета Михаила Гершковича.

Сборные России с 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях.

Источник: РФС
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
Андрей Лексаков
Михаил Гершкович
Юрий Красножан
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