Сборные России и Ирака в начале сентября могут провести ответный товарищеский матч

Пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад поделился информацией по поводу ответного товарищеского матча с национальной командой России.

«Пока нет официальной информации о конкретной дате ответного матча между сборными России и Ирака. Местом проведения рассматривается как сам Багдад, так и российский город. Также нами рассматривается дата матча 7 сентября — день фэйр-плей ФИФА», — приводит Sport24 слова Имада.

26 марта сборные Ирака и России провели игру в Санкт-Петербурге, которая завершилась победой россиян (2:0).