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Сегодня, 21:13

Нагорных о Пиняеве: «Мы увидели, что у нашего футбола отличное будущее, есть плеяда молодых игроков!»

Артем Бухаев
Корреспондент
Сергей Пиняев забивает гол в ворота сборной Ирака.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в комментарии для «СЭ» поздравил Сергея Пиняева c дебютным голом за сборную России в товарищеском матче против национальной команды Ирака (2:0).

«Сергей всегда выкладывается на поле. Рад, что ему сегодня удалось забить дебютный гол за национальную сборную России. Команда молодая и очень задорная. Уверен, что, когда они сыграются, смогут играть с ведущими сборными мира. Сегодня мы увидели, что у нашего футбола отличное будущее, есть плеяда молодых игроков! Нужно продолжать с ними работать в клубах. Хочу поздравить Антона Миранчука, он забил важный гол! Подтвердил свой уровень. Молодец! Надо поддерживать молодежь, давать играть», — сказал Нагорных «СЭ».

Пиняев стал самым молодым автором гола в истории сборной России, он забил в возрасте 18 лет, 4 месяцев и 24 дней и побил рекорд Дмитрия Сычева (18 лет, 6 месяцев и 23 дня).

Сергей Пиняев
Футбол
Сборная Ирака по футболу
Сборная России по футболу
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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