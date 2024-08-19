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Сегодня, 15:36

Нагорных: «Локомотив» становится базовым клубом сборной России»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» высказался о количестве игроков железнодорожников, попавших в расширенный список национальной команды России на сентябрьский сбор.

«Батраков и Раков — это будущее российского футбола. Не хочу говорить высокопарных слов, но та линия, которую избрал «Локомотив», направлена на развитие российского футбола. 9 игроков нашей команды вызываются в сборную России. При таком количестве игроков можно говорить, что «Локомотив» становится базовым клубом сборной России», — сказал Нагорных «СЭ».

В расширенном списке сборной России на сентябрьские сборе 38 футболистов, 9 из них являются игроками «Локомотива»: это вратарь Илья Лантратов, защитники Евгений Морозов и Александр Сильянов, полузащитники Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Илья Самошников, Сергей Пиняев и нападающий Дмитрий Воробьев.

5 сентября национальная команда в Ханое сыграет с Вьетнамом, 7 сентября — с Таиландом.

Сборная России по футболу
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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