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Сегодня, 17:58

Тикнизян о возможном матче сборных Армении и России: «Соберется полный стадион»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян ответил на вопрос «СЭ» о возможном проведении товарищеского матча сборных Армении и России.

«Почему бы и нет. Если федерации футбола Армении и России согласятся на такой матч, то будет классно. Его можно было бы провести в России, соберется полный стадион. Но пока мы только размышляем об этом», — сказал Тикнизян «СЭ».

В ноябре сборная России проведет два товарищеских матча: 15-го россияне в Краснодаре сыграют против Брунея, а 19-го встретятся в Волгограде с Сирией.

Наир Тикнизян
Сборная Армении по футболу
Сборная России по футболу

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