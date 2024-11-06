Тикнизян о возможном матче сборных Армении и России: «Соберется полный стадион»

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян ответил на вопрос «СЭ» о возможном проведении товарищеского матча сборных Армении и России.

«Почему бы и нет. Если федерации футбола Армении и России согласятся на такой матч, то будет классно. Его можно было бы провести в России, соберется полный стадион. Но пока мы только размышляем об этом», — сказал Тикнизян «СЭ».

В ноябре сборная России проведет два товарищеских матча: 15-го россияне в Краснодаре сыграют против Брунея, а 19-го встретятся в Волгограде с Сирией.