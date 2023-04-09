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Сегодня, 15:49

Нападающая ЖФК «Динамо» Федорова: «На лавочке в мужской сборной хорошо бы смотрелась»

Алина Савинова
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Нападающая ЖФК «Динамо» Марина Федорова рассказала, смогла бы она кого-то заменить в составе мужской национальной команды России по футболу.

«Последние игры сборной я не видела целиком, у меня были тренировки и после них удавалось лишь какие-то обзоры посмотреть. Я всегда следила за национальной командой, когда играли на больших турнирах или отборочные матчи. Сейчас за играми не слежу. Интерес немного упал. У нас хорошая мужская сборная, может быть, в основном составе я конкуренцию не навязала бы, а вот на лавочке хорошо бы смотрелась (смеется)», — цитирует Федорову Legalbet.

В марте сборная России провела два товарищеских матча. 23 числа россияне встретились с Ираном (1:1), а 26-го сыграли против Ирака (2:0).

Источник: https://legalbet.ru/news/futbolistka-zhfk-dinamo-fyodorova-na-lavochke-v/
Сборная России по футболу
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