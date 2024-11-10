Дзюба о невызове в сборную: «Иногда из «Ростова» вызываются человек семь, которые идут ниже «Акрона»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал непопадание в состав сборной России на товарищеские матчи против Брунея и Сирии. На прошлой неделе 36-летний футболист, отсутствовавший в расширенном списке главного тренера Валерия Карпина, заявил о желании вернуться в национальную команду.

— Вы не попали в окончательный список сборной России. Что скажете? — вопрос Дзюбе после матча 15-го тура РПЛ «Спартак» — «Акрон» (4:0).

— Я не удивился. Думаю, что шансов мало, но время покажет. Просто если мы говорим про сборную, когда какие-то люди говорят, что искусственно нельзя вызывать, если посмотреть, человек 10 или вообще не играют в РПЛ, или вызываются странно. Иногда и из «Ростова» человек семь вызываются, которые идут ниже «Акрона». Поэтому когда говорят, кто-то достоин или не достоин, это очень спорно. Вкусовщина. Если человек вообще не играет в команде и вызывается, а люди, которые чуть ли не в зоне вылета или на последнем месте оттуда вызываются, тогда про что говорим, какую конкуренцию? Всегда считаю, что сборная — место, где ничего не зависит от возраста. Зависит от того, кто на данный момент лучше. А, к сожалению, сейчас в сборную вызываются все. Кто не был в сборной? Я! Приезжай завтра. Вот это расстраивает, — сказал Дзюба.

Сборная России 7 ноября объявила окончательный состав на ноябрьский сбор. 15 ноября россияне сыграют с Брунеем в Краснодаре, а 19 ноября встретятся с Сирией в Волгограде.