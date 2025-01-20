Руденко — о национальной команде: «Россия скоро вернется. Может, щелкнет у кого-то и сборную вернут»

Нападающий «Химок» Александр Руденко в интервью «СЭ» поделился мнением о сборной команде России.

— Интересна ли тебе сборная как зрителю?

— Думаю, она не всем интересна: никакой мотивации и цели нет, просто выходишь и играешь товарищеские игры, и все.

— Это проблема, что нет интереса?

— Думаю, что Россия все равно в скором времени вернется на международную арену и все нормально будет, надо это перетерпеть.

— Дюков как раз недавно говорил об этом, сказал, что надеется на возвращение России в 2025 году. Веришь ли ты, что нас вернут в этом году?

— Не знаю, не могу сказать, президент же занимается этим вопросом. Все может быть, щелкнет у кого-то — и все, сборная вернулась. А так тяжело загадывать.

Российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

(Александр Абустин)