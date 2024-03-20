Тюкавин: «Надеюсь Захаряна прорвет в «Реал Сосьедад»

Нападающий сборной России Константин Тюкавин поделился мнением о полузащитнике «Реал Сосьедад» Арсене Захаряне.

«Конечно, встретил Захаряна в сборной. Живем в одном номере. Думаю, мы единственные, кто в сборной живет вдвоем.

У вас было миллиард вопросов: «Когда Захарян забьет?» Я говорил: «Дайте ему забить, и все пойдет». Вот, забил «Кадису», приехал в хорошем настроении. Надеюсь, Заху прорвет, и он будет дальше забивать и отдавать», — цитирует Тюкавина Sport24.

Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета прошлого года. С того момента он провел за команду 31 матч, забил один гол и сделал одну голевую передачу.