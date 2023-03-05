Писарский — о матчах сборной России: «Важно, что мы будем играть, а не просто сидеть и ничего не делать»

Нападающий сборной России и «Крыльев Советов» Владимир Писарский в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал предстоящие товарищеские матчи национальной команды в марте.

— Как вы относитесь к Ирану и Ираку в соперниках?

— Любая игра хороша.

— А к тому, что возможен матч в Сочи?

— Будет — будет хорошо. Не будет, в другом городе будет, все равно хорошо.

— Насколько это важно в контексте того, что раньше были Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, а сейчас Ирак и Иран?

— Не могу сказать, насколько важно. Важно, что мы будем играть, а не просто сидеть и ничего не делать, просто тренироваться.

23 марта сборная России сыграет с командой Ирана в Тегеране, а 27 марта встретится с Ираком в Сочи.