Наумов назвал УЕФА амебой

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал решение исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменить допуск российских молодежных сборных до соревнований под эгидой организации.

«Я боялся, что УЕФА дальше прогнется. Изначальное решение отстранить даже молодежные и юношеские сборные от соревнований очень сильно подорвало авторитет УЕФА. Они открыли ящик Пандоры, потому что любая другая сборная может сказать: «мы с русскими играть не будем». Потом они вроде бы согласились нас допустить, а сейчас опять отказываются — это говорит о несостоятельности УЕФА. Это организация, которая сегодня не может руководить европейским футболом. Это не организация, а какая-то амеба, аморфная медуза. Это очень позорное решение УЕФА, которое вредит не только России, но, прежде всего, европейскому футболу и этой ранее уважаемой организации», — приводит слова Наумова «Газета.Ru».

26 сентября УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой национальные команды России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Российские сборные должны были проводить свои матчи на нейтральной территории без использования флага и гимна.

После такого решения Украина, Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва отказались играть в соревнованиях с участием россиян. 10 октября УЕФА отменил свое решение о допуске.