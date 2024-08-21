Наумов: «Карпин правильно сделал, что вызвал Сафонова в сборную»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал решение главного тренера сборной России Валерия Карпина включить вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в расширенный состав национальной команды на товарищеские матчи.

«Вот говорят: «Зачем Сафонова вызывать, он только там [в «ПСЖ"] начал». Для Сафонова сейчас самое трудное время. И получить на неделю вот такую отдушину, встретиться с друзьями, знакомыми, в привычной обстановке, наоборот, это стимул для дальнейшего роста. Он хоть как-то немножко вздохнет, отвлечется от той тяжелой обстановки, которая сейчас у него в «ПСЖ». Она не может быть легкой. Чужая страна, чужие люди, чужие нравы — все чужое. И вот так отвлечься, я думаю, для Сафонова хорошо. Правильно Карпин сделал, что его вызвал», — цитирует Наумова Vprognoze.ru.