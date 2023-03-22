Наумов: «В матче России и Ирана ожидаю боевой и сильной игры»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча сборной России против команды Ирана.

— Иранская сборная — участник чемпионата мира, команда очень сильная, — цитирует «РБ Спорт» Наумова. — Поэтому это будет очень интересная игра и проверка для наших молодых ребят. То, что нет Головина и Миранчука — этого я ожидал, для них сейчас очень тяжела логистика, да и не надо им обострять ситуацию в клубах. Да и ничего страшного, что их не будет — мы знаем их потенциал, то, как они могут играть. А вот для тех ребят, которых сейчас вызвал Карпин, эти две игры — очень кстати. А если еще и в этом азиатском турнире поучаствуем — вообще красота будет. Так постепенно вернемся в международный футбол.

— То есть нынешний состав нашей сборной — во многом с прицелом на будущее?

— Именно так. Сейчас пока нам ничего не светит, но команду нужно готовить, наигрывать.

— Какого футбола ждете от завтрашнего матча?

— Это будет серьезный матч, расслабляться никто не будет. Тем, кто получил шанс от Карпина, нужно его оправдывать и доказывать, а у Ирана — реноме, авторитет, они не могут позволить себе играть в «полноги». Так что я ожидаю боевой, сильной игры, хотя голов, думаю, много не будет.

Игра между национальными командами России и Ирана пройдет 23 марта в Тегеране на стадионе «Азади». Начало запланировано на 20.00 по московскому времени.