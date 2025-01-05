Наумов: «Для наших клубов и сборных в 2025 году ничего хорошего не будет»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал о своих ожиданиях от нового футбольного года.

«На наступивший год я смотрю скорее ровно и даже негативно, чем с позитивом. Я думаю, что для наших клубов и сборных в 2025 ничего хорошего не будет. До тех пор, пока продолжается СВО, никаких изменений в международном плане не будет. Вот сейчас говорят — нас допустят уже в этом году, но вы представьте просто, а как летать на игры будем? А как к нам будут летать? Это же невозможно. И все это прекрасно понимают», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

Также Наумов добавил, что не сомневается в чемпионстве «Зенита» в этом сезоне , так как опыт Сергея Семака позволит ему лучше всех подготовить команду к весенней части чемпионата.

Российские клубы и сборные команды всех уровней были отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА в марте 2022 года.