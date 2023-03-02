Бывший футболист «Локомотива» Неманья Пейчинович выразил мнение о возможном переходе российского футбола в Азиатскую конфедерацию.

«В самый популярный и современный футбол играют в Европе, из-за чего РФС лучше подождать возвращения в УЕФА. Надеюсь, что в следующем году Россию вернут в европейский и мировой футбол, но все будет снова зависеть от развития ситуации на Украине. На данный момент не знаю, целесообразно ли переходить РФС в Азию и будет ли это полезно российским игрокам и клубам. По количеству зрителей футбол в Азии, может, и популярнее — есть Китай и Эмираты, в которых имеются богатые клубы с известными и качественными игроками. Да, многие европейские звезды играют в азиатских клубах, но по качеству футбола Европа — топ, уровень там намного выше. Если же у РФС не будет выгодных решений по поводу возвращения в УЕФА и они не захотят ждать, то можно войти в Азию, поиграть там, а после изменения обстановки вернуться обратно в Европу. Это уже будут политические решения, которые сейчас не стоит обсуждать», — приводит слова Пейчиновича Sport24.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.

Ранее в АФК заявили, что переход РФС пока не рассматривался официально.