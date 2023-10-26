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26 октября, 09:45

Ненахов — о непопадании в сборную России: «Бывает, даже ругаюсь внутри себя. Надо трудиться и работать»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дарья Алексеева
Корреспондент
Максим Ненахов.
Фото ФК «Локомотив»
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Защитник «Локомотива» Максим Ненахов в интервью «СЭ» высказался о ситуации с непопаданием в состав сборной России.

«Ну а как я могу реагировать? Иногда задаюсь этим вопросом — бывает, даже ругаюсь внутри себя, но все равно в конце концов прихожу к выводу, что никакого другого рецепта, кроме как работать и трудиться, не существует. Мое дело — тренироваться и стабильно играть за клуб, а все остальные решения принимает тренерский штаб сборной во главе с Валерием Георгиевичем», — сказал Ненахов «СЭ».

В октябре россияне провели две товарищеские встречи: с Камеруном в Москве (1:0) и Кенией в Турции (2:2).

По информации «СЭ», ближайшими соперниками сборной могут стать команды Сенегала, Занзибара и Танзании.

Полностью интервью Максима Ненахова читайте на сайте «СЭ».

Максим Ненахов
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Локомотив (Москва)
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