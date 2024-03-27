Непомнящий: «Если бы Карпин был не удовлетворен, он бы уже давно отказался от работы в сборной»

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мыслями о возможном продлении контракта с главным тренером национальной сборной России Валерием Карпиным.

«Если предлагают, то правильно делают, пока все идет нормально. Зачем отказываться? Давайте будем исходить из другого. В чем может быть причина, чтобы не продлевать контракт? Это такой вопрос, который нет смысла обсуждать. Это получается, что Карпину нужно переезжать в другую страну, чтобы там работать, а мы исходим из того, что имеем реально. Если бы Карпин был не удовлетворен, он бы уже давно отказался от этой работы», — цитирует Непомнящий Metaratings.ru.

Карпин возглавил сборную России в 2021 году. Действующий контракт 55-летнего тренера с РФС рассчитан до 31 июля 2024-го. В марте национальная команда России под руководством Карпина разгромила Сербию со счетом 4:0.