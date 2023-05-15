Непомнящий: «Сборная Камеруна — достойный соперник для нас»

Экс-тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Камеруна.

«Прекрасная идея! Сборная Камеруна — достойный соперник для нас. Оценить состояние их команды я не могу, потому что после чемпионата мира я о них не слышал. Не знаю, какая у них подготовка и удастся ли им укомплектоваться оптимальным составом. Но их футболисты играют в большинстве своем в Европе, и в серьезных клубах. Для нашей сборной сейчас все соперники очень важны, потому что у нас нет возможности проверять себя на должном уровне. А сборная Камеруна — очень серьезный раздражитель, поэтому нужно серьезно готовиться к этой игре. С удовольствием сходил бы на такой матч», — сказал Непомнящий «СЭ».

По информации «СЭ», товарищеский матч между сборными России и Камеруна может состояться в Москве 15 июня.